Governo antecipa 495 milhões de euros de dividendos do Banco de Portugal e da CGD

Cofres devem arrecadar 295 milhões de euros do Banco de Portugal e 200 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos.

O Governo prevê que os cofres públicos arrecadem, este ano, 495 milhões de euros em dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos, segundo a proposta orçamental entregue no parlamento esta quarta-feira.

Este é o mesmo valor que constava da proposta de Orçamento do Estado apresentada em outubro passado, mas que foi chumbada no parlamento, levando a eleições legislativas antecipadas.

No relatório que acompanha a proposta do Orçamento do Estado para 2022, o executivo liderado por António Costa (PS) prevê "a entrega de 295 milhões de euros pelo Banco de Portugal e 200 milhões de euros pela Caixa Geral de Depósitos".