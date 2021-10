Governo aposta na subida das reformas para convencer BE e PCP a aprovar OE

O Governo apresentou as últimas cartadas para tentar convencer os seus antigos parceiros à esquerda a viabilizar o Orçamento do Estado (OE) para 2022. A medida mais emblemática é a antecipação do pagamento da subida extra de 10 euros das pensões de agosto para janeiro do próximo ano e o alargamento do aumento às pensões até 1097 euros. Significa que 2 milhões e 300 mil beneficiários, isto é, mais de metade dos 3 milhões e 600 mil pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações vão ser aumentados.Leia a