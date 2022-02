Governo canadiano invoca estado de emergência para tentar reprimir protestos

Protestos surgiram na sequência das medidas impostas no combate à pandemia.

A polícia avançou este domingo em força para desalojar os últimos manifestantes que desafiavam as ordens judiciais e mantinham o bloqueio da ponte Ambassador, entre Windsor, no Canadá, e Detroit, nos EUA. Mas os protestos de camionistas contra as vacinas da Covid continuam em várias cidades.

A polícia fez inúmeras detenções durante o fim de semana e desocupou a ponte, apesar de a circulação continuar interrompida para limpezas.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, revelou esta segunda-feira que o governo invocou o estado de emergência para reprimir os protestos contra as restrições de protestos contra as restrições de combate à pandemia que bloquearam passagens fronteiriças no Canadá e bloquearam a capital, Otava.Em atualização