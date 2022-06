Governo chocado com morte de criança em Setúbal destaca importância da proteção de crianças

Crescente proteção das crianças tem sido um dos "eixos fundamentais das transformações", refere Mariana Vieira da Silva.

A ministra da Presidência manifestou-se esta quinta-feira chocada com o caso da morte da criança de Setúbal, sublinhando que a crescente proteção das crianças tem sido um dos "eixos fundamentais das transformações" no combate à violência doméstica.

"Obviamente, aquilo que aconteceu é algo que choca todos, qualquer um de nós e depois o caso em concreto tem um local próprio para ser investigado e para procurarmos sempre as falhas, as falhas no sistema e não relativas ao caso concreto para que possam ser corrigidas", disse a ministra Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros de hoje.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje três pessoas suspeitas do homicídio de uma menina de 3 anos, em Setúbal.