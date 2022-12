"Governo começa a ficar numa situação insustentável ": Políticos reagem ao pedido de demissão de Pedro Nuno Santos

"Persistem as dúvidas que todos temos relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP", afirmou a deputada do PAN.

PS traiu a confiança que o povo lhe concedeu

" e assegura que "o PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam".

Um PM e um Governo de truques, habilidades e trapalhadas geram instabilidade. O PS traiu a confiança que o povo lhe concedeu. O PSD continuará hoje a exigir as explicações que faltam e continuaremos a construir a Alternativa que dará ESPERANÇA a Portugal. NOVA FORÇA, NOVO CAMINHO — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) December 29, 2022







Pedro Nuno Santos sai, mas persistem as dúvidas que todos temos relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP, que infelizmente não é caso único! Banca, PPPs rodoviárias, entre outros exemplos são sorvedouros de dinheiros públicos que fazem falta ao país. — Inês de Sousa Real (@lnes_Sousa_Real) December 29, 2022

Este Governo começa a ficar numa situação insustentável. O Presidente da República tem de ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições! — André Ventura (@AndreCVentura) December 29, 2022







Vários políticos portugueses recorreram à rede social Twitter para reagir ao pedido de demissão do ministro Pedro Nuno Santos.O líder do PSD, Luís Montenegro, acredita que "oA deputada do PAN, Inês de Sousa Real, afirmou que "Pedro Nuno Santos sai, mas persistem as dúvidas que todos temos relativamente às opções políticas feitas em torno da TAP, que infelizmente não é caso único!".Inês de Sousa Real continuou e deu vários exemplos que considera "sorvedouros de dinheiros públicos que fazem falta ao país".Já o deputado do Chega, André Ventura, garantiu que o " Governo começa a ficar numa situação insustentável" e acrescentou ainda que "o Presidente da República tem de ponderar se está ou não em causa o normal funcionamento das instituições".