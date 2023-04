Governo de Costa garantiu milhões de euros a americano da TAP

Verba da Airbus injetada na transportadora aérea atinge 226,75 milhões de dólares.

O Governo de António Costa garantiu, em junho de 2017, que David Neeleman e Humberto Pedrosa pudessem receber, antes do prazo inicial de 30 anos fixado em 2015, os 226,75 milhões de dólares da Airbus que a Atlantic Gateway (AG) injetou, a título de capitalização, na TAP.