Governo e médicos chegam a acordo intercalar para aumento salarial em 2024

Médicos em início de carreira veem remuneração crescer 14,6%.

O Governo chegou a um acordo intercalar com o Sindicato Independente dos Médicos para o aumento salarial destes profissionais em 2024, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde em comunicado.Os médicos em início de carreira veem a remuneração crescer 14,6%. Os assistentes graduados têm um aumento de 12,9% e os assistentes graduados sénior de 10,9%.O comunicado do ministério informa ainda que "os médicos dos cuidados de saúde primários e dos hospitais que queiram aderir ao regime de dedicação plena terão um aumento salarial, em janeiro de 2024, superior a 43%".O Governo justificou a celebração deste acordo intercalar com as "atuais circunstâncias políticas" e com a ausência de consenso atempado "sobre todas as matérias negociadas".