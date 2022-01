Governo injeta 536 milhões de euros na TAP

Valor está dentro dos limites autorizados pela Comissão Europeia.

O Governo anunciou esta quinta-feira a injeção de 536 milhões de euros na TAP, através de aumento de capital. O valor em causa está dentro dos limites autorizados pela Comissão Europeia (178,4 milhões relativos a compensações Covid-19 e 57,6 milhões correspondentes ao que estava previsto no Plano de Restruturação da empresa aprovado em Bruxelas).



Em comunicado, o Ministério das Finanças sublinha "a necessidade de compensar a empresa pela perda resultante do cancelamento da dívida da TAP SGPS", e adianta que foram "igualmente convertidos em capital os 1200 ME de empréstimo à TAP concedido em 2020 relacionados com a despesa de emergência de 2022".