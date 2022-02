Governo interessado em comprar avião que trazia meia tonelada de droga do Brasil

Falcon 900 B está hipotecado à Parvalorem, como garantia do pagamento de uma dívida de 17 milhões de euros.

O Governo está interessado em comprar o avião da Omni - Aviação e Tecnologia que foi retido no Brasil, em fevereiro do ano passado, após a polícia brasileira ter descoberto mais de 500 quilos de cocaína na aeronave. O Falcon 900 B está hipotecado à Parvalorem, entidade pública herdeira dos ativos tóxicos do BPN, como garantia do pagamento de uma dívida de 17 milhões de euros. Os Falcon do Estado têm mais de 30 anos e, nos últimos tempos, registaram vários incidentes.

