Governo já entregou Anteprojeto de Lei de Proteção em Emergência de Saúde Pública

Perante a pandemia da doença Covid-19, que dura há mais de dois anos, "o processo legislativo não ficou à margem". Nesse sentido, o Governo tomou a iniciativa, a junho de 2021, de constituir uma Comissão Técnica para o estudo e elaboração de anteprojetos de revisão do quadro jurídico vigente em função da experiência vivida durante este período.

Na nota enviada à comunicação social esta quarta-feira do gabinete do primeiro-ministro, lê-se que o processo legislativo resultou "de um aprofundado estudo por uma Comissão da mais elevada competência técnica, nas áreas jurídica e de saúde pública, e com o envolvimento da Provedoria de Justiça e da Procuradoria-Geral da República".