Governo lança concurso público ao fim de semana. Ministério diz que havia urgência

A secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros (PCM), tutelada pela ministra Mariana Vieira da Silva, lançou um concurso público a um sábado e deu o domingo como único dia para os interessados tirarem dúvidas. As empresas interessadas tinham apenas dois dias para apresentarem as propostas. O concurso vale 743 131 euros e diz respeito à aquisição de um programa informático para a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP). A secretaria-geral da PCM justifica o lançamento do concurso num fim de semana com "a urgência do processo aquisitivo".