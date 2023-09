Governo português garante "total disponibilidade" para mobilizar equipa de busca e salvamento para Marrocos

Ministro da Administração Interna garante disponibilidade para enviar equipas idênticas às que foram enviadas para a Turquia.

Portugal comunicou às autoridades de proteção civil de Marrocos "total disponibilidade" para mobilizar uma equipa de busca e salvamento, à semelhança do que fez aquando do sismo na Turquia, disse este sábado o ministro da Administração Interna.

"Já comunicámos às autoridades de proteção civil marroquinas, por intermédio da Embaixada de Portugal em Marrocos, a nossa total disponibilidade para mobilizar uma equipa de busca e salvamento, [...] equivalente àquela que mobilizámos para a Turquia, ou seja, com capacidades de busca e salvamento, com equipa médica, com binómio de cães, com equipas de identificação de cadáveres", informou o ministro José Luís Carneiro.

Em declarações à agência Lusa, o ministro da Administração Interna adiantou que Marrocos ainda não pediu esse apoio, mas a disponibilidade de Portugal "é total".