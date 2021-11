Governo prepara medidas para travar propagação da Covid-19 no Natal e no Ano Novo

O Governo pondera aplicar medidas mais duras de combate à Covid-19 na altura do Natal e da Passagem de Ano, para evitar o risco de um agravamento da pandemia em janeiro. Tudo para garantir a realização da campanha eleitoral e das eleições Legislativas no inverno. Esta terça-feira, em Rio Maior, António Costa foi categórico: "Devemos procurar agir já, para chegar à altura do Natal com menos receios do que se não atuarmos já."Saiba mais no Correio da Manhã