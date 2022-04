Governo prepara novo reforço da vacina Covid-19 para antes do outono e inverno

Nova dose será administrada para antecipar um eventual agravamento da situação epidemiológica nessa altura.

As autoridades de saúde estão a preparar a administração de uma nova dose de reforço da vacina contra a covid-19 antes do período de outono e inverno, anunciou esta quinta-feira a ministra da Saúde.

Em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros, Marta Temido disse que, em linha com a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19, a nova dose seria administrada ainda antes do início do período de outono e inverno, antecipando um eventual agravamento da situação epidemiológica nessa altura.