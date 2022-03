Governo prevê crescimento da economia de 5% em 2022 e 3,3% em 2023

"Os resultados de 2021 criam expectativas positivas para os próximos dois anos", afirmou João Leão.

O Programa de Estabilidade (PE) para o período 2022-2026 aponta para um crescimento de 5% em 2022 e de 3,3% no próximo ano, disse esta sexta-feira o ministro das Finanças, João Leão.

"Os resultados de 2021 criam expectativas positivas para os próximos dois anos", referiu João Leão numa conferência de imprensa, no Ministério das Finanças, na qual detalhou que ainda hoje será entregue no parlamento o Programa e Estabilidade (PE) de 2022-2026.





No cenário macroeconómico do PE estima-se, referiu, para 2022 e 2023 "a continuação de uma forte recuperação económica pós pandémica com crescimento previsto de 5% este ano e de 3,3% em 2023, beneficiando o efeito de recuperação pós-covid".