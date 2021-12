Governo proíbe ajuntamentos de mais de 10 pessoas na rua na Passagem de Ano

Consumo de bebidas alcoólicas na via pública também está proibido.

Os ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas são proibidos na passagem de ano, uma medida anunciada esta terça-feirapelo Governo para combater a propagação da covid-19.

Após uma reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou também a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

António Costa comunicou em conferência de imprensa várias medidas para combater a propagação da covid-19 e apelou à adesão à vacinação.