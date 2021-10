Governo quis afastar Chefe do Estado-Maior da Armada por este ser contra a nova lei

Marcelo Rebelo de Sousa evita exoneração de Mendes Calado e nomeação de Gouveia e Melo para o cargo.

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, tentou afastar Mendes Calado do cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), por ser um dos fortes opositores à nova lei das Forças Armadas que concentra os poderes no chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA). Para o lugar do almirante, o ministro quis chamar Gouveia e Melo, que coordenou o plano de vacinação contra a Covid-19.

