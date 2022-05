Governo repõe comparticipação de testes antigénio à Covid-19 nas farmácias

"A pandemia da COVID-19 mantém uma incidência muito elevada no país, com tendência crescente, para o que poderá contribuir o aumento de circulação de variantes com maior potencial de transmissão, estimando-se que a linhagem BA.5 da variante Omicron já seja dominante em Portugal", informa nota do Governo publicada em Diário da República.



O Governo atualiza ainda o regime especial de preços máximos, referindo que "o preço máximo da realização dos TRAg de uso profissional não pode exceder os 10 (dez) euros".