Governo russo diz que sanções internacionais provocaram 50 mil desempregados no país

Há ainda 98 mil pessoas que foram obrigadas a gozar férias.

Cerca de 50 mil trabalhadores russos perderam o emprego e 98 mil foram obrigados a gozar férias devido ao impacto das sanções internacionais e à saída das empresas estrangeiras, disse esta quarta-feira o Ministério do Emprego e Proteção Social.

"De acordo com os últimos dados, 98 mil trabalhadores estão inativos ('férias forçadas'). Em termos absolutos trata-se de um valor 2,5 mais elevado do que o que foi registado no dia 01 de março", disse Andrei Pudov, vice-ministro do Emprego e Proteção Social da Rússia.