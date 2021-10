Governo vai anunciar medida para travar escalada do preço dos combustíveis

Será anunciada alteração na fiscalidade, com a ordem a partir do gabinete de Costa.

A carregar o vídeo ...

O Governo vai anunciar esta sexta-feira mexidas na fiscalidade sobre os combustíveis para travar a escalada de preços da gasolina e do gasóleo.



A ordem partiu do gabinete do primeiro-ministro António Costa e as Finanças realizaram as mudanças que serão anunciadas em conferência de imprensa durante a tarde.