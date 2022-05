Governo vai avançar com proposta para rever lei dos metadados em junho

Posição foi transmitida por António Costa no final de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna.

O primeiro-ministro anunciou esta segunda-feira que o Governo vai apresentar ainda esta sessão legislativa uma proposta de lei para alterar a lei dos metadados, respondendo à recente declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal Constitucional.

Esta posição foi transmitida por António Costa no final de uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI), no Palácio da Ajuda, tendo ao seu lado a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.