'Grande Conferência Livre de Drogas' dia 2 de março no Porto. Evento junta o CM e a Câmara da Invicta

Evento organizado pelo Correio da Manhã, CMTV e Câmara do Porto irá realizar-se pelas 11h30, no Teatro Rivoli, e tem entrada gratuita.

, ae a Câmara Municipal do Porto vão realizar no próximo dia 2 de março, pelas 11h30, no Teatro Rivoli, no Porto, a 'Grande Conferência Livre de Drogas'.A conferência contará com a intervenção do Diretor Geral Editorial da Cofina, Carlos Rodrigues, e do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. O jornalista José Carlos Castro será o moderador do debate, que contará com a presença do Comandante da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano da PSP do Porto, Intendente Rui Mendes.Na mesa estará ainda o juiz de Instrução Criminal Pedro Miguel Vieira, o Comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, o psicólogo Paulo Sargento e a jornalista de investigação doTânia Laranjo.A entrada será gratuita até ao limite da lotação do espaço.A conferência também poderá ser acompanhada em direto no site do Correio da Manhã.