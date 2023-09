'Grande Jornal' da CMTV mais visto que telejornal da RTP1

No ranking dos programas mais vistos, o 'Grande Jornal' surge no lugar 25, e o 'Telejornal' é o vigésimo sexto programa mais visto do dia.

O noticiário de horário nobre da, o 'Grande Jornal', derrotou este domingo o 'Telejornal' do canal 1 da RTP.O 'Grande Jornal' foi para o ar às 21H22 e teve uma audiência média de 3,4%, correspondendo a 329 mil espectadores. Já o 'Telejornal' teve uma audiência média de 3,3%, equivalente a 312 mil espectadores.No ranking dos programas mais vistos, o 'Grande Jornal' surge no lugar 25, e o 'Telejornal' é o vigésimo sexto programa mais visto do dia. À frente do noticiário do canal 1, acolocou 4 programas.Este resultado ocorreu num dia histórico para a televisão portuguesa, em que aganhou o dia à RTP1, ultrapassando no share médio diário o canal 1 da televisão do Estado.Trata-se de uma marca histórica no consumo televisivo em Portugal, com uma estação de cabo a ultrapassar um canal generalista.A televisão doobteve domingo um share médio diário de 6,57%, o equivalente a 162 mil 940 espectadores a cada minuto do dia.Atrás dasurge a RTP1, com 6,55%, ou seja, 162370 espectadores a cada minuto do dia.Os concorrentes diretos daficaram muito longe da audiência da estação líder: a CNN obteve 1,9% de share médio diário, a e SIC Notícias ficou ainda mais atrás, com 1,7%.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, ma não está ainda na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.