Grandes concentrações de pessoas exigem vacina e teste negativo à Covid-19

Medidas deverão aplicar-se ao futebol, aos bares e às discotecas, assim como concertos e alguns espaços culturais.

Vão passar a ser exigidos certificados de vacinação e teste negativo à Covid para aceder a espaços públicos com grande concentração de pessoas. É o caso do futebol , dos bares e das discotecas, assim como concertos e alguns espaços culturais. No caso do futebol será também obrigatório o uso de máscara no interior do recinto desportivo. Não haverá, contudo, limitação de espectadores nas bancadas.Saiba mais no Correio da Manhã