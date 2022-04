Grávida de 23 anos baleada no barriga na Amadora

Mulher está internada no Hospital Amadora-Sintra.

Uma mulher de 23 anos, grávida, foi baleada no baixo ventre durante uma festa ilegal de rua com mais de 200 pessoas que se realizou segunda-feira à tarde na Estrada Militar, na Damaia, Amadora. Está internada em situação estável no Hospital Amadora-Sintra.

Segundo explicou ao CM fonte policial, a PSP foi chamada, pelas 18h30, para um tiroteio na praceta da Constituição de 1976, na Damaia, mas à chegada ao local já não encontrou ninguém.

Poucos minutos depois, os agentes de serviço na Urgência do Hospital Amadora-Sintra deram conta da chegada da mulher grávida, baleada. Foi transportada por um amigo, de 41 anos, numa viatura particular. Nenhum dos dois soube explicar as circunstâncias em que a mulher ficou ferida.

Os agentes da PSP intercetaram pouco depois, na referida festa, um homem armado. No entanto, o mesmo não foi detido porque nada o relacionava ao tiroteio que feriu a mulher grávida.

Testemunhos recolhidos no local indicavam a possibilidade de haver um segundo baleado. Mas até início da tarde desta terça-feira ainda não tinha sido localizada essa alegada vítima.

A investigação transitou para a Polícia Judiciária de Lisboa.