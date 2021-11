Grávida de gémeas com hemorragia perde bebé em hospital em situação de contingência por falta de médicos

Uma das bebés morreu e a outra foi transferida para a Unidade de Neonatologia de um outro hospital.

O INEM foi alvo de uma recomendação por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), por considerar que falhou ao encaminhar uma grávida de gémeas com uma hemorragia para o Hospital de Loures, que estava em situação de contingência por falta de médicos. Uma das bebés morreu e a outra foi transferida para a Unidade de Neonatologia de um outro hospital. Decorreu mais de uma hora entre chamada e entrada no hospital.



O caso remonta a outubro do ano passado. É feita também uma recomendação ao Hospital de Loures, onde se realizou o parto, relacionada com a falta de informação para levantamento do corpo e com a demora na comunicação do resultado da autópsia. A ERS diz que houve falhas evidentes de coordenação entre o CODU e os serviços de Urgência/Emergência.