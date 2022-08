Grávida de oito meses assassinada à facada enquanto dormia

Denise Rosa, de 37 anos, estaria a dormir quando foi atacada, em casa, no Barreiro. O companheiro esfaqueou a mulher, grávida de oito meses, porque suspeitava que a filha não era dele. Não há muito mais explicações para um crime que não se encaixa nos parâmetros da alegada normalidade. Não há episódios de violência doméstica anteriores, não há sequer um historial de consumo de droga que explique as confissões feitas à Polícia Judiciária de Setúbal.Leia a notícia completa no Correio da Manhã