Grávida entra em trabalho de parto durante incêndio num prédio em Paredes. 17 pessoas ficaram desalojadas

Fogo provocou quatro feridos. Mulher saltou do segundo andar para escapar às chamas.

Um incêndio num prédio causou na madrugada deste domingo quatro feridos e 17 desalojados. O fogo deflagrou por volta das 3h40 na caixa de escadas do edifício localizado em Cristelo, Paredes.Ao que oapurou, uma das moradoras, que estava grávida, entrou em trabalho de parto durante o incêndio. Já teve o bebé e encontra-se estável.O fumo intenso invadiu os três andares do prédio e obrigou à retirada de todos os moradores. A maioria ficou encurralada e precisou de sair com a ajuda de vizinhos e dos operacionais de socorro. Aocontam que viveram momentos de puro pânico.Entre os feridos, está também uma mulher que saltou do segundo andar em desespero."Acordei com a minha mãe aos gritos a dizer que estava tudo a arder. Levantei a persiana e vi uma chama enorme. Saimos pela janela. A minha mãe acabou por ficar ferida. Parecia uma bomba. Vou ficar traumatizada com a situação. Foi assustador, não há explicação", relatou uma mulher.Os habitantes suspeitam de mão criminosa. A Polícia Judiciária ja foi acionada e investiga as causas do incêndio.No local estiveram os bombeiros de Paredes e de Rebordosa com 26 operacionais e nove viaturas. Também o INEM e a GNR estiveram no local.