Grávidas sem urgências de Vila Franca de Xira a Coimbra até segunda-feira

De Vila Franca de Xira a Coimbra não há urgências de Ginecologia/Obstetrícia (UGO) abertas até 2.ª feira. Apenas as do distrito de Santarém estão a funcionar, mas as utentes de uma vasta área, que vai de Loures a Castanheira de Pera, não têm outra opção a não ser recorrer a hospitais fora da zona de residência.