A Grécia aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, esta quinta-feira, avançou a agência Reuters. A lei dá aos casais o direito de adotar crianças. A gravidez de substituição não é abrangida.Num total de 300 deputados, 176 votaram a favor do projeto de lei. Os deputados do partido de centro-direita Nova Democracia, do primeiro-ministroNa Grécia, a Igreja Ortodoxa opõe-se ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.