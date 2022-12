Greve de professores por tempo indeterminado tem maior impacto em alunos do 1ºciclo

A greve por tempo indeterminado iniciada dia 9 pelo Sindicato de Todos Os Professores (S.TO.P.) está a ter maior impacto nos alunos mais jovens, do 1º ao 4º ano.“Os constrangimentos estão a atingir mais os alunos do 1º ciclo, porque é uma greve atípica em que os professores só faltam às primeiras horas do dia e obrigam os pais a deixar os filhos no ATL ou com familiares”, afirmou aoFilinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

Saiba mais no site do Correio da Manhã