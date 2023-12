Convívios de Natal, frio e falta de uso de máscara justificam subida de casos.

O aumento de casos de gripe após a época natalícia e a disponibilidade de menos serviços de urgência estão a deixar os hospitais que continuam a funcionar com as urgências à pinha. Nos últimos dois dias, o tempo de espera nalgumas unidades da região de Lisboa ultrapassou as 15 horas no caso das pulseiras verdes (casos menos urgentes).Saiba mais no