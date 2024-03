Grito de revolta: Dragões superam engano de Pepe e protestos das claques para dar a volta ao jogo com o Vizela

Minhotos jogaram com menos um durante grande parte do segundo tempo. Veja os golos.

O FC Porto venceu este sábado em casa o Vizela, por 4-1, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, graças a uma reviravolta conseguida em vantagem numéri.ca.

Pepe deu vantagem ao Vizela, aos 17 minutos, com um golo na própria baliza, mas Francisco Conceição (55), Pepê (68), Evanilson (77) e Toni Martínez (89) deram o triunfo aos 'dragões', já após a expulsão de Lacava (49).

O FC Porto mantém-se no terceiro posto, com 58 pontos, a três do Benfica e a quatro do líder Sporting (menos um jogo), que apenas jogam no domingo, enquanto o Vizela se mantém em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 21.



Toni Martínez fecha as contas ao minuto 89

Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Eustáquio, Grujic, Jorge Sánchez, Iván Jaime, Danny Namaso, Romário Baró e Toni Martínez

Buntic; Tomás, Jota, Rodrigo Escoval e Lebedenko; Lokilo, Bruno Costa, Samu e Matias Lacava; Petrov e Essende

Suplentes: Bursac, Hugo Oliveira, Anderson, Matheus Pereira, Domingos Quina, Busnic, Soro, Pedro Ortiz e Diogo Nascimento

Diogo Costa; João Mário, Pepe, Otávio e Wendell; Alan Varela e Nico González; Francisco Conceição, Pepê e Galeno; EvanilsonSiga o jogo AQUI