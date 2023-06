Grupo armado invade hospital no Brasil e mata pai e filho

Paulo Sérgio Martins da Silva, de 50 anos, e um dos filhos, Renato Martins da Silva, de 19, morreram crivados de balas.

Um grupo com pelo menos quatro homens armados matou duas pessoas e feriu outras três num ataque levado a cabo esta quarta-feira no Hospital de Emergências de Resende, importante cidade no interior do estado brasileiro do Rio de Janeiro. As duas vítimas mortais eram pai e filho e dois dos três feridos também pertencem à mesma família.

O bando invadiu o estacionamento do hospital com um carro que chegou em alta velocidade pouco antes do início da hora de visita e os assassinos já saíram do veículo a atirar. Aparentemente, os alvos eram mesmo os membros da família das duas pessoas mortas, pois os criminosos, mesmo havendo muitas outras pessoas que aguardavam para entrar e visitar familiares internados, visaram somente alvos específicos e após os alvejarem fugiram com a mesma velocidade com que tinham chegado.

Paulo Sérgio Martins da Silva, de 50 anos, e um dos filhos, Renato Martins da Silva, de 19, morreram crivados de balas. Um outro filho de Paulo Sérgio, de 26 anos, um sobrinho, de 42, que trabalha no hospital como maqueiro, e uma terceira pessoa sem qualquer ligação à família ficaram feridas e precisaram de ser operadas na própria unidade de saúde, estando uma delas em estado grave esta quinta-feira.

Houve pânico generalizado entre pessoas que esperavam para visitar familiares e amigos e entre quem esperava atendimento na sala de entrada do hospital, mas a situação foi controlada após a fuga dos criminosos. Um grande efetivo da Polícia Militar (segurança pública) foi enviado para o local e fez buscas em toda a região, mas não conseguiu prender os assassinos, e a Polícia Civil (Judiciária) já começou a investigar o ataque e os motivos que levaram os atiradores a tentar dizimar aquela família especificamente.