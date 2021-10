Grupo de britânicos agride e atira dois militares da GNR para piscina de hotel em Vilamoura

Dois militares da GNR foram espancados e atirados para a piscina de um hotel por um grupo de quatro britânicos, dos 25 aos 30 anos, que tentou entrar sem máscara no Casino de Vilamoura e depois quis levar um cavalo de madeira, na madrugada de domingo. Um militar ficou com uma mão partida, o outro com ferimentos em todo o corpo. Dois dos agressores foram detidos após um dos militares disparar três tiros para o ar, mas soltos pelo tribunal sem serem presentes a juiz e já voltaram a Inglaterra.Leia a notícia completa no Correio da Manhã