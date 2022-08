Grupo de encapuzados agride o jogador Aubameyang durante assalto a casa

Roubo violento aconteceu cerca da uma hora da manhã.

A polícia espanhola investiga agora o caso.

O jogador francês do Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang, foi agredido por quatro homens encapuzados esta segunda-feira durante um assalto à sua casa em Castelldefels, em Barcelona, Espanha.De acordo com o El País, os assaltantes entraram no jardim, ameaçaram-no com armas de fogo e barras de ferro, e, de seguida, bateram-lhe até que o jogador abrisse um cofre do qual tiraram vários artigos de joalharia. De acordo com várias testemunhas, os ladrões fugiram num Audi A3 branco.O roubo aconteceu cerca da uma hora da manhã. A esposa do jogador, que também foi ameaçada, foi quem alertou a polícia para o incidente.