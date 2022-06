Grupo de homens envolve-se em violentas agressões nos Santos Populares

Um grupo de homens envolveu-se em violentas agressões durante os Santos Populares em Lisboa.

Tudo aconteceu na Travessa de São Tomé.

Nas imagens divulgadas é possível ver um grupo de pessoas a tentar separar os dois homens que estão em confrontos no chão. Quando são separados, uma das pessoas presentes pede para que o homem se afaste, mas este acaba a agredir outra pessoa.Posteriormente, três homens começam a agredir com bastante violência o agressor que acaba no chão.A polícia investiga agora os desacatos e os autores dos mesmos.