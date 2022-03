Grupo siderúrgico russo suspende entregas à Europa após sanções

Cerca de 2,5 milhões de toneladas de aço são entregues por ano à Europa, cerca de um terço do faturamento.

O grupo siderúrgico russo Severstal anunciou esta quarta-feira a suspensão das entregas na Europa após as sanções impostas pela União Europeia (UE) contra o seu principal acionista russo Alexei Mordashov, em retaliação à invasão da Ucrânia pela Rússia.





"Suspendemos as entregas na UE no quadro das sanções impostas a um acionista [da companhia]. Estamos a direcionar os fluxos de matérias-primas para mercados globais alternativos", afirmou a Severstal num comunicado citado pelas agências de notícias russas.Segundo o Grupo, as entregas para a Europa são de cerca de 2,5 milhões de toneladas de aço por ano e representam cerca de um terço do faturamento total da empresa.

A União Europeia colocou na segunda-feira Alexei Mordashov, principal acionista do grupo russo, numa lista de personalidades consideradas próximas ao Presidente russo, Vladimir Putin.