Grupo Sonae alvo de ataque informático

Todos os serviços online do Continente estão indisponíveis.

O grupo Sonae, dono dos supermercados Continente, sofreu nas últimas horas um ataque informático, que já foi confirmado pela empresa. O site da SONAE e o site e serviços 'online' do Continente estão indisponíveis.



"A MC confirma que se verificou um ataque informático nos sistemas que está a afetar algumas comunicações nos sites comerciais e alguns serviços em loja", confirmou o Grupo Sonae em comunicado, esta quarta-feira.





"Lamentamos os constrangimentos causados. As nossas equipas estão a trabalhar no sentido de averiguar a perturbação e repor, com a máxima brevidade, o normal funcionamento da atividade", acrescenta.





Os supermercados e lojas físicas, continuam abertas e a funcionar regularmente.