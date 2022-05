Guarda prisional morre durante fuga com suspeito de homicídio nos EUA

Casal, em fuga desde 29 de abril, foi intercetado pela polícia 11 dias depois.

A guarda prisional que fugiu com um suspeito de homicídio de uma prisão do Alabama, nos EUA, a 29 de abril, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital depois de ter disparado sobre si mesma com uma arma no momento em que foi encontrada em Indiana pelas autoridades norte-americanas com Casey White.