Guarda-redes agredido com balde de metal na cabeça durante dérbi de Merlbourne com Nani em campo

Também o árbitro Alex King sofreu um golpe na cabeça, com o jogo a ser suspenso.

O jogo entre o Melbourne City e o Melbourne Victory, do internacional luso Nani, na Liga australiana de futebol, foi este sábado suspenso depois de adeptos invadirem o relvado e agredirem o guarda-redes Tom Glover, da equipa do City.

Ainda primeira parte do jogo, quando o Melbourne City vencia por 1-0 o Melbourne Victory, que contou com Nani a titular, os adeptos entraram no relvado e atingiram o guarda-redes com um objeto metálico, que parecia ser um balde, na cabeça.

Também o árbitro Alex King sofreu um golpe na cabeça, com o jogo a ser suspenso.

"Depois das cenas chocantes na primeira parte do jogo entre o Melbourne City e o Melbourne Victory, com os adeptos a entrarem no relvado, foi decidida a suspensão do jogo. Estes comportamentos não têm lugar no futebol australiano e vamos iniciar de imediato as investigações", refere a federação australiana, prometendo "sanções fortes".