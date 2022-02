Guardas ucranianos que defenderam a ilha de Zmiinyi dos russos podem afinal estar vivos

Militares foram dados como mortos após se terem perdido as comunicações com a ilha.

A história dos corajosos ucranianos que recusaram entregar às tropas russas a ilha Zmiinyi, localizada no Mar Negro, tornou-se viral por todo o mundo.

Os treze ucranianos supostamente morreram a defender o território, contudo, a Guarda de Fronteira do Estado da Ucrânia revelou numa publicação no Facebook que os heróis da ilha Zmiinyi podem estar vivos.









Segundo o serviço ucraniano, quando a ilha foi atacada perderam-se as comunicações com os guardas fronteiriços, acreditando-se que estes estariam mortos. Mas não há ainda essa confirmação.

A ilha com cerca de 16 hectares estava apenas a ser defendida por eles quando os invasores russos lançaram um ultimato. A resposta dos guardas foi: "Navio de guerra russo, vão-se f***".

O Presidente Zelensky reconheceu este ato de bravura, anunciando que iriam receber honras de heróis de guerra.



O Serviço de Guarda de Fronteiras do Estado da Ucrânia, juntamente com as Forças Armadas, está a trabalhar no caso para identificar os soldados.