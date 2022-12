Guerra de claques leva terror a antigo bar do filho de António Costa em Lisboa

Mais de uma dezena de ‘casuals’ das claques do Sporting atacou este sábado de madrugada um bar (que há alguns anos foi de Pedro Tadeu da Costa, filho do primeiro-ministro, António Costa, e atual presidente da junta de freguesia de Campo de Ourique) onde estariam rivais do Benfica, precisamente em Campo de Ourique, Lisboa. Um dos atuais donos do New Cave ficou ferido num olho após ter sido agredido.Saiba mais no site do Correio da Manhã