Guerra na Educação sem acordo à vista

Desmentida aproximação “quase histórica” apontada pelo ministro João Costa.

"Não me parece que vá haver acordo. Seria preciso muita coisa mudar na proposta do regime de concursos e haver uma calendarização das negociações das outras revindicações relativas à carreira", afirmou aoJosé Feliciano Costa, secretário-geral adjunto da Fenprof, mostrando-se muito cético em relação à sexta e última reunião sobre o regime de concursos, que se realiza esta quinta-feira no Ministério da Educação (ME), depois de os sindicatos terem pedido negociação suplementar.Para haver acordo no novo regime de concursos, o ME teria de erradicar os seguintes aspetos da proposta atual: ultrapassagens na vinculação; conselhos de diretores a colocar docentes; obrigação dos professores com horário-zero concorrerem a todas as escolas de um Quadro de Zona Pedagógica (QZP); e limitações que impedem a aproximação à residência no concurso de mobilidade interna.