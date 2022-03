Guerra na Ucrânia: CMTV com equipas da frente de combate em Kiev às fronteiras onde chegam milhares de refugiados

CM/CMTV tem equipas nos principais pontos estratégicos.

A guerra na Ucrânia concentra todas as atenções e o CM/CMTV tem equipas nos principais pontos estratégicos para lhe dar a conhecer tudo o que se passa na Ucrânia e nos países vizinhos, que têm recebido milhares de refugiados que deixam tudo para trás e procuram a paz noutro local.





O jornalista e diretor adjunto do CM

Alfredo Leite está no centro dos acontecimentos em Kiev; Manuel Bento e Marc Silva estão a reportar diretamente da fronteira da Roménia com a Ucrânia e a acompanhar a chegada diária de refugiados. Também a acompanhar as histórias dos refugiados que fogem da Ucrânia estão Tânia Laranjo e Daniel Comédias, na Polónia, e Tiago Virgílio Pereira e Nuno André Ferreira, na fronteira da Hungria.

O correspondente da CMTV em Londres, Joaquim Martins, acompanha todas as movimentações políticas decorrentes deste conflito.