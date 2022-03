Guerra na Ucrânia entra no 10.º dia. Saiba o que se passou nas últimas horas e o que está previsto para hoje

A Guerra na Ucrânia entra este sábado no 10.º dia de conflito. Saiba tudo o que precisa de saber para o dia e os principais acontecimentos das últimas horas.

Trostyanets, no norte do país, passou na noite desta sexta-feira a constar da lista das regiões que já foram tomadas por tropas russas desde o início da invasão à Ucrânia.

Em Mariupol, e horas depois do autarca da cidade ter confirmado que a mesma estava cercada, a Rússia anunciou um cessar-fogo que entrou a vigor às 10h, hora de Moscovo, para a abertura de corredores humanitários que permitam a retirada de civis. A medida também foi aplicada em Volnovaja.No twitter, o ministro da Defesa da Ucrânia revelou que já são mais de 66 200 os ucranianos que voltaram ao país, vindos do estrangeiro, para lutar na guerra.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai falar este sábado com os senadores norte-americanos por vídeo conferência, agendada para as 14h30 (hora de Lisboa).Este fim de semana está prevista que aconteça a terceira ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia.A empresa de pagamentos PayPal Holdings Inc PYPL.O fechou os seus serviços no início deste sábado na Rússia , citando "as circunstâncias atuais". Junta-se assim a muitas empresas financeiras e tecnológicas na suspensão das operações no país após a invasão da Ucrânia.