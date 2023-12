Gyökeres marcou e Pepe ajudou: Sporting vence clássico com o FC Porto e assume liderança isolada

Leões começaram a construir a vantagem cedo. Expulsão do central portista complicou missão dos dragões.

O Sporting isolou-se esta segunda-feira na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o FC Porto, por 2-0, no jogo que encerra a 14.ª jornada.

O sueco Viktor Gyökeres (11 minutos) e Pedro Gonçalves (60) marcaram os golos dos 'leões', num encontro em que os 'dragões' ficaram reduzidos a 10 jogadores, após a expulsão de Pepe (51).

Com este triunfo, o Sporting passou a somar 34 pontos, mais um do que o Benfica e três do que o FC Porto.

Golo de Pedro Gonçalves

Expulsão de Pepe

Golo de Gyokeres frente ao FC Porto, ao minuto 12

: Adán; Diomande, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma; Geny Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus Reis; Edwards, Pote e Gyökeres.Suplentes: Franco Israel, Francisco Silva, Nuno Santos, Luís Neto, Essugo, Daniel Bragança, Ricardo Esgaio, Trincão e Paulinho.: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu; Eustáquio, Alan Varela, Pepê e Galeno; Taremi e Evanilson.Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Grujic, Francisco Conceição, Iván Jaime, André Franco, Fran Navarro, João Mendes e Gonçalo Borges.Siga o jogo AQUI