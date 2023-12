Há 30 refugiados à espera de asilo a viver no Aeroporto de Lisboa

Lei determina que refugiados podem ficar nestas condições até 4 meses.

Três dezenas de refugiados estão a viver no Aeroporto de Lisboa à espera de resposta a pedidos de asilo. Destes, 13 são homens e passam a noite na Zona Internacional, sem condições."Os Centros de Instalação Temporária de Lisboa, Porto e Faro estão com as alas masculinas completamente cheias", explica Superintendente Hugo Palma, indigitado diretor do Departamento de Gestão Integrada de Fronteiras da PSP.A lei determina que podem ficar nestas condições até 4 meses. "As pessoas que temos há mais tempo estão desde novembro. Requereram asilo logo nos primeiros dias do mês passado, foi recusado, recorreram e estão a aguardar uma decisão dos tribunais", esclarece o responsável.O último domingo foi o dia com mais pedidos, em mês e meio: 8 em apenas 24 horas. "Fizemos questão de comunicar esta situação a todas as entidades envolvidas. Em primeira linha a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, mas também foi comunicado à tutela. E a Provedoria de Justiça e a Inspeção Geral da Administração Interna já estiveram no aeroporto", avança Superintendente Hugo Palma.