Há cinco anos um inferno de chamas dizimou a região Centro do País

O balanço daquela noite de inferno é esclarecedor: 51 mortos e mais de 70 feridos. A voz de Camila Silva Duarte, 67 anos, ainda treme quando recorda as horas de terror.

O dia que ninguém esquece: 15 de outubro de 2017. O Centro do País foi dizimado por um mar de chamas nunca antes visto. O balanço daquela noite de inferno é esclarecedor: 51 mortos e mais de 70 feridos. A voz de Camila Silva Duarte, 67 anos, ainda treme quando recorda as horas de terror."Ai Jesus, nem me quero lembrar. Ainda agora ouvi a trovoada e pensei logo naquele dia. Foi horrível. Só sabe quem viu, que contado nem sei explicar. Nunca pensei ver uma coisa assim na minha vida", relata, a custo, enquanto esfrega uma mão na outra.Leia a reportagem no site do Correio da Manhã