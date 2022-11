Há falsos alimentos saudáveis. Saiba quais são

Algumas comidas associadas a um estilo de vida salutar têm características que as tornam prejudicais.

Quando se está em processo de emagrecimento ou se quer adotar um estilo de vida mais saudável, as escolhas na alimentação têm um papel fulcral nos resultados que vão ser obtidos. Devido a toda a desinformação presente na internet em relação aos alimentos que podem ser benéficos para o organismo, a revista Sábado esteve à conversa com três nutricionistas: Cláudia Viegas, Sónia Marcelo e Cátia Carvalho e Silva. As mesmas destacaram alguns alimentos com os quais se deve ter cuidado, uma vez que têm características que os tornam perigosos para consumo.





Segundo as nutricionistas, estes são 11 "falsos" alimentos saudáveis:

Bolachas sem glúten: As bolachas têm um elevado índice glicémico e por isso não são um alimento que sacie o paladar. Cláudia Viegas, professora da Escola Superior de Saúde de Lisboa, explica que as bolachas sem glúten não se devem tornar substituto de nenhum hidrato de carbono. A ausência de glúten em nada contribui para a saúde dos que a ele são tolerantes. Segundo a nutricionista, a ideia "foi uma moda que se criou"

Bebidas diuréticas: Para a nutricionista Sónia Marcelo, este tipo de bebidas é o falso saudável mais flagrante. Dizem que tem 0% de açúcares, mas a verdade é que, "se retiram um ingrediente têm de compensar com outro", explica. Estas bebidas costumam ter levados níveis de frutose, xarope de glicose, mel ou adoçante.

Gelatina: Ter poucas calorias é sinónimo de ser saudável? Não. O pó que dá vida à gelatina é constituído essencialmente por açúcar. Depois vem a gelatina, os aromas e os corantes. "Nutricionalmente, a gelatina não confere vitaminas, nem minerais, fibra ou proteína de qualidade", explica Cátia Carvalho e Silva.

Barra de cereais: " Se um alimento tem uma grande lista de ingredientes e não conhece a maior parte deles, é porque não é saudável", afirma Sónia Marcelo. As barras de cereais começam por enumerar os flocos integrais, o açúcar e o glúten e depois têm outros 13 ingredientes que incluem xaropes e aditivos

Águas aromatizadas: Águas com aromas contêm açúcar ou adoçantes. "Nada substitui a água", reitera a nutricionista Sónia.



Esparregado: Constituído por 58% de espinafres e sendo o restante água, farinha de trigo, óleo de girassol e amido modificado, o esparregado não tem interesse nutricional.



Fiambre de peru: Existe a ideia de que trocar o fiambre pelo fiambre de peru será mais salutar, mas essa não é a verdade. Sabia que por cada 100 gramas de fiambre de peru, existem duas gramas de gordura e outras duas de açúcar? " Ambos são muito processados e têm muito sal", explica Cláudia Viegas. O fiambre de peru é ainda um alimento ultra-processado, com aditivos, o que significa que em longo prazo pode afetar a saúde intestinal.



Batatas fritas light: A palavra "light" pouco vem a fazer a este snack. Um pacote de batatas fritas light não tem grande diferença no número de calorias de um tradicional. As "light" tem menos gordura, mas têm mais hidratos de carbono, o que não ajuda quem está em processo de perda de peso.



Néctares de fruta: Apesar de serem mais saudáveis que os refrigerantes e os sumos, não é salutar beber néctares de fruta todos os dias. Este tipo de bebida não sacia. Mesmo que não tenham açúcares adicionados, os néctares contêm frutose e este também deve ser contabilizado. " Em tudo o que é liquido, o açúcar é absorvido mais rapidamente", afirma Sónia Marcelo.



Fruta desidratada: Por perder a água, há uma concentração da frutose. Num pacote de 20 gramas de maçã, 12 são açúcar. A fruta desidratada "perde a água que devia preencher o estômago e o aspeto crocante pode torná-la vicante", explica a nutricionista Sónia Marcelo.



Iogurte de aroma: São alimentos com muito açúcar ou adoçante. Segundo a nutricionista Cláudia Viegas, o adoçante não ajuda numa reeducação alimentar e o facto de ter menos calorias não significa que o alimento seja propriamente saudável.